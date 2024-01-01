Громадський транспорт Києва більше не зупинятиметься під час тривог

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З 21 березня громадський транспорт Києва – комунальний і приватний – працюватиме за новими правилами, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко:
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- Під час повітряної тривоги транспорт зупиняється біля укриттів за маршрутом руху.
- Пасажири можуть залишити салон за бажанням.
- Водії повідомляють про можливість подальшого руху.
- Після висадки охочих транспорт продовжує рух маршрутом.
Відповідні зміни будуть внесені до посадових інструкцій водіїв.
“Це не просто зміна правил – це логічний і необхідний крок до нормального функціонування міста. Київ має рухатися” - вважає Тимур Ткаченко.