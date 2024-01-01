Громадський транспорт Києва більше не зупинятиметься під час тривог

З 21 березня громадський транспорт Києва – комунальний і приватний – працюватиме за новими правилами, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко:

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Під час повітряної тривоги транспорт зупиняється біля укриттів за маршрутом руху.

Пасажири можуть залишити салон за бажанням.

Водії повідомляють про можливість подальшого руху.

Після висадки охочих транспорт продовжує рух маршрутом.

Відповідні зміни будуть внесені до посадових інструкцій водіїв.

“Це не просто зміна правил – це логічний і необхідний крок до нормального функціонування міста. Київ має рухатися” - вважає Тимур Ткаченко.