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Громадський транспорт Києва більше не зупинятиметься під час тривог

У столиці скасували заборону руху громадського транспорту під час повітряних тривог. Таке рішення значно покращить пропускну здатність доріг та зробить життя у місті зручнішим.
У столиці громадський транспорт більше не ставатиме під час тривог - Auto24
Євген Гудущан
logo18 березня, 14:14
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З 21 березня громадський транспорт Києва – комунальний і приватний – працюватиме за новими правилами, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко:

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  • Під час повітряної тривоги транспорт зупиняється біля укриттів за маршрутом руху.
  • Пасажири можуть залишити салон за бажанням.
  • Водії повідомляють про можливість подальшого руху.
  • Після висадки охочих транспорт продовжує рух маршрутом.

Відповідні зміни будуть внесені до посадових інструкцій водіїв.

“Це не просто зміна правил – це логічний і необхідний крок до нормального функціонування міста. Київ має рухатися” - вважає Тимур Ткаченко.

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