Общественный транспорт Киева больше не будет останавливаться во время тревог

С 21 марта общественный транспорт Киева – коммунальный и частный – будет работать по новым правилам, сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко:

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Во время воздушной тревоги транспорт останавливается возле укрытий по маршруту движения.

Пассажиры могут покинуть салон по желанию.

Водители сообщают о возможности дальнейшего движения.

После высадки желающих транспорт продолжает движение по маршруту.

Соответствующие изменения будут внесены в должностные инструкции водителей.

“Это не просто изменение правил – это логичный и необходимый шаг к нормальному функционированию города. Киев должен двигаться” - считает Тимур Ткаченко.