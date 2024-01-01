Общественный транспорт Киева больше не будет останавливаться во время тревог

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С 21 марта общественный транспорт Киева – коммунальный и частный – будет работать по новым правилам, сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко:
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- Во время воздушной тревоги транспорт останавливается возле укрытий по маршруту движения.
- Пассажиры могут покинуть салон по желанию.
- Водители сообщают о возможности дальнейшего движения.
- После высадки желающих транспорт продолжает движение по маршруту.
Соответствующие изменения будут внесены в должностные инструкции водителей.
“Это не просто изменение правил – это логичный и необходимый шаг к нормальному функционированию города. Киев должен двигаться” - считает Тимур Ткаченко.