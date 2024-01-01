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Общественный транспорт Киева больше не будет останавливаться во время тревог

В столице отменили запрет движения общественного транспорта во время воздушных тревог. Такое решение значительно улучшит пропускную способность дорог и сделает жизнь в городе более удобной.
В столице общественный транспорт больше не будет становиться во время тревог - Auto24
Евгений Гудущан
logo18 марта, 14:14
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С 21 марта общественный транспорт Киева – коммунальный и частный – будет работать по новым правилам, сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко:

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  • Во время воздушной тревоги транспорт останавливается возле укрытий по маршруту движения.
  • Пассажиры могут покинуть салон по желанию.
  • Водители сообщают о возможности дальнейшего движения.
  • После высадки желающих транспорт продолжает движение по маршруту.

Соответствующие изменения будут внесены в должностные инструкции водителей.

“Это не просто изменение правил – это логичный и необходимый шаг к нормальному функционированию города. Киев должен двигаться” - считает Тимур Ткаченко.

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