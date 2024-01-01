В Киеве могут разрешить работу такси во время комендантского часа

Комендантский час в столице приносит немало неудобств гражданам. О полной отмене ограничений речь пока не идет, но послабление для служб такси может стать “глотком свежего воздуха”. На сайте Киевского городского совета зарегистрировали соответствующую петицию №13420. Если она наберет достаточное количество голосов – есть шанс, что по ночному Киеву можно передвигаться хотя бы на такси.

Читайте также: Полиция оштрафовала таксиста, который в комендантский час во время тревоги вез пассажирку с детьми в укрытие

“Люди часто не успевают доехать домой, или им нужно срочно по делам! Позвольте работать водителям этих программ в комендантский час, не просто кататься с программой, а ездить исключительно с заказом! Пока заказа нет стоять на месте! Дайте людям немного пожить! Во Львове разрешили!”, — пишет автор петиции Александр Побочий.

Напомним, что в столице комендантский час действует уже более трех лет - с начала объявления властями военного положения. Обычным гражданам без специального пропуска запрещено, передвигаться на любом виде транспорта или пешком и находиться на улицах и в общественных местах с 00:00 до 5:00.

Во Львове во время комендантского часа (с 00:00 до 5:00) работают сервисы такси Bolt и Uklon. Водители имеют все необходимые пропуска и работают в рамках закона. Соответствующее решение местные власти приняли в октябре 2024 года.