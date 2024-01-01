В Киеве изменят условия движения в комендантский час

Комендантский час ограничивает права и свободы граждан, которые не имеют специальных пропусков. В Киеве с 00:00 до 05:00 запрещено находиться на улице, в общественных местах и перемещаться транспортом или пешком.

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Учет и выдачу пропусков, которые дают право на передвижение транспортными средствами во время комендантского часа, обеспечивает Военный комендант (города Киева) – начальник Центрального управления Военной службы правопорядка (по г. Киеву и Киевской области).

То есть получить пропуск могут только те, кого военное руководство столицы считает достойным этого права. Такой алгоритм ожидаемо приводит к значительным злоупотреблениям.

“Имею видение, что стоит пересмотреть алгоритм выдачи, контроля, а вместе с тем - форму пропусков для движения во время комендантского часа. Система, которая существует сейчас - исчерпала себя. Нарекания на злоупотребления поступают как публично, так и непублично”, - заявил через официальный Telegram-канал Киевской городской военной администрации начальник КГВА Тимур Ткаченко.

Об отмене комендантского часа речь не идет. По мнению Тимура Ткаченко стоит лишь применить цифровые инструменты для устранения злоупотреблений.

“Мы можем привязать каждый пропуск к цифровому реестру. Доступ к нему будет у правоохранительных органов и военных структур. Ссылка на инструмент подтверждения пропуска будет на каждом бланке. Это QR-код, который будут считывать при остановке транспорта во время комендантского часа. Мы можем синхронизировать доступ к инструментам верификации как по Киеву, так и по Киевской области” - уверяет Тимур Ткаченко.