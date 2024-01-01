У Києві змінять умови руху у комендантську годину

Комендантська година обмежує права та свободи громадян, які не мають спеціальних перепусток. У Києві із 00:00 до 05:00 заборонено перебувати на вулиці, у громадських місцях та переміщатися транспортом або пішки.

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Облік та видачу перепусток, які надають право на пересування транспортними засобами під час комендантської години, забезпечує Військовий комендант (міста Києва) – начальник Центрального управління Військової служби правопорядку (по м. Києву і Київській області).

Тобто отримати перепустку можуть лише ті, кого військове керівництво столиці вважає достойним цього права. Такий алгоритм очікувано призводить до значних зловживань.

“Маю бачення, що варто переглянути алгоритм видачі, контролю, а разом з тим - форму перепусток для руху під час комендантської години. Система, яка існує зараз — вичерпала себе. Нарікання на зловживання надходять як публічно, так і непублічно”, — заявив через офіційний Telegram-канал Київської міської військової адміністрації начальник КМВА Тимур Ткаченко.

Про скасування комендантської години мова не йде. На думку Тимура Ткаченко варто лише застосувати цифрові інструменти для усунення зловживань.

“Ми можемо прив'язати кожну перепустку до цифрового реєстру. Доступ до нього буде в правоохоронних органів та військових структур. Посилання на інструмент підтвердження перепустки буде на кожному бланку. Це QR-код, який будуть зчитувати при зупинці транспорту під час комендантської години. Ми можемо синхронізувати доступ до інструментів верифікації як по Києву, так і по Київській області” — запевняє Тимур Ткаченко.