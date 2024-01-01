У Києві можуть дозволити роботу таксі під час комендантської години

Комендантська година у столиці завдає чимало незручностей громадянам. Про повне скасування обмежень мова поки не йде, але послаблення для служб таксі може стати “ковтком свіжого повітря”. На сайті Київської міської ради зареєстрували відповідну петицію №13420 у якій пропонують дозволити працювати водіям Uklon, Bolt, Uber. Якщо вона набере достатню кількість голосів – є шанс що нічним Києвом можна пересуватись хоча б на таксі.

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“Люди часто не встигають доїхати додому, або їм потрібно срочно по справах! Дозвольте працювати водіям цих програм в комендантську годину, не просто кататися з програмою, а їздити виключно із замовленням! Поки замовлення нема стояти на місці! Дайте людям трішки пожити! У Львові дозволили!”, - пише автор петиції Олександр Побочій.

Нагадаємо, що у столиці комендантська година діє вже понад три роки - з початку оголошення владою військового стану. Звичайним громадянам без спеціальної перепустки заборонено, пересуватись на будь-якому виді транспорту або пішки та знаходитись на вулицях й у громадських місцях з 00:00 до 5:00.

У Львові під час комендантські години (з 00:00 до 5:00) працюють сервіси таксі Bolt та Uklon. Водії мають всі необхідні перепустки та працюють у рамках закону. Відповідне рішення місцева влада ухвалила в жовтні 2024 року.