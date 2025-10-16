Група крові у водійському посвідченні: чи потрібна вона?

З 2019 року в Україні передбачено, що нові бланки водійського посвідчення можуть містити групу крові та резус-фактор водія. Ця інформація призначена для швидкої медичної допомоги постраждалим у ДТП. Однак на практиці не всі водії бачать ці дані у своїх посвідченнях — особливо після обміну або відновлення документа.
Коли групу крові вносять у посвідчення
Дані про групу крові беруться з медичної довідки, яку подають під час складання іспитів у сервісних центрах МВС. Під час "воєнного стану" подання довідки не є обов’язковим, тому нові посвідчення можуть видаватися без цього запису.
Чому група крові може "зникнути" після обміну
Відсутність підтвердження у медичній довідці. Якщо під час обміну не подається дійсна довідка або в ній немає даних про групу крові, сервісний центр не має підстав для внесення інформації.
Необов’язковість поля.
У сучасному бланку посвідчення графа з групою крові не є обов’язковою. Дані вносяться лише за згодою водія.
Спрощення під час "воєнного стану".
У цей період медична довідка не вимагається при обміні посвідчення, тому поле може залишитись порожнім.
Як внести групу крові до посвідчення
Щоб група крові була відображена у водійському посвідченні, необхідно:
- подати дійсну медичну довідку з відповідними даними;
- надати письмову згоду на внесення цієї інформації;
- зазначити бажання внести групу крові при поданні документів на обмін або відновлення посвідчення.
Після цього адміністратор сервісного центру МВС внесе дані до нового бланка.
Важливо
Відсутність групи крові у посвідченні не впливає на законність права керування. Усі посвідчення, видані до 2019 року (навіть при СРСР), залишаються чинними — обмін не потрібен.