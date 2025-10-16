Група крові у водійському посвідченні: чи потрібна вона?

З 2019 року в Україні передбачено, що нові бланки водійського посвідчення можуть містити групу крові та резус-фактор водія. Ця інформація призначена для швидкої медичної допомоги постраждалим у ДТП. Однак на практиці не всі водії бачать ці дані у своїх посвідченнях — особливо після обміну або відновлення документа.

Коли групу крові вносять у посвідчення

Дані про групу крові беруться з медичної довідки, яку подають під час складання іспитів у сервісних центрах МВС. Під час "воєнного стану" подання довідки не є обов’язковим, тому нові посвідчення можуть видаватися без цього запису.

Чому група крові може "зникнути" після обміну

Відсутність підтвердження у медичній довідці. Якщо під час обміну не подається дійсна довідка або в ній немає даних про групу крові, сервісний центр не має підстав для внесення інформації.

Необов’язковість поля.

У сучасному бланку посвідчення графа з групою крові не є обов’язковою. Дані вносяться лише за згодою водія.

Спрощення під час "воєнного стану".

У цей період медична довідка не вимагається при обміні посвідчення, тому поле може залишитись порожнім.

Як внести групу крові до посвідчення

Щоб група крові була відображена у водійському посвідченні, необхідно:

подати дійсну медичну довідку з відповідними даними;

надати письмову згоду на внесення цієї інформації;

зазначити бажання внести групу крові при поданні документів на обмін або відновлення посвідчення.

Після цього адміністратор сервісного центру МВС внесе дані до нового бланка.

Важливо

Відсутність групи крові у посвідченні не впливає на законність права керування. Усі посвідчення, видані до 2019 року (навіть при СРСР), залишаються чинними — обмін не потрібен.