Позначка 01 у посвідченні водія: що вона означає

Якщо медична комісія визначає, що водій повинен користуватися засобами корекції зору — окулярами або контактними лінзами — ця вимога обов’язково фіксується в його документах. Відповідна позначка переноситься з медичної довідки до посвідчення водія у графу “Особливі відмітки” або “Обмеження”.

Для чого потрібна позначка

Таке зазначення слугує засобом контролю — поліцейський чи інспектор одразу бачить, що водій має керувати лише з окулярами або лінзами. Якщо така умова допуску до керування транспортом не виконується, поліцейський може виписати штраф.

Офіційні коди обмежень

Постановою Кабміну № 340 від 8 травня 1993 року затверджено систему кодів, які позначають медичні умови для керування. Для зору використовується код “01” — засіб корекції та/або захисту зору.

Найпоширеніші підкоди:

01.01 — окуляри;

01.02 — контактні лінзи;

01.05 — пов’язка на око;

01.06 — окуляри або контактні лінзи.

Коли вносять таку позначку

Код групи “01” додають до посвідчення водія на підставі медичної довідки. Її потрібно подати під час:

первинного отримання посвідчення;

обміну документа (зміна прізвища, втрата, завершення терміну дії);

відкриття нової категорії;

відновлення права на керування після позбавлення.

Під час “воєнного стану” при звичайному обміні медична довідка не є обов’язковою.

Що буде, якщо ігнорувати вимогу

Керування без окулярів або лінз при наявності відповідного коду вважається порушенням правил. Це прирівнюється до керування без дотримання встановлених медичних обмежень і може тягнути адміністративну відповідальність.

Як зняти обмеження

Якщо зір покращився після лікування чи лазерної корекції, потрібно пройти нову медкомісію й отримати довідку без обмеження. На її підставі можна обміняти посвідчення на нове без коду “01”.

Без оновлення документа обмеження формально залишається чинним — навіть якщо окуляри вже не потрібні.

Чому це важливо

Позначка “окуляри” — це елемент системи безпеки дорожнього руху. Вона гарантує, що за кермом перебувають водії, які відповідають вимогам до стану здоров’я. Це має зменшити ризик аварій як для самого водія, так і для усіх учасників руху.