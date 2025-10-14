Отметка 01 в водительском удостоверении: что она значит

Если медицинская комиссия определяет, что водитель должен пользоваться средствами коррекции зрения - очками или контактными линзами - это требование обязательно фиксируется в его документах. Соответствующая отметка переносится из медицинской справки в водительское удостоверение в графу “Особые отметки” или “Ограничения”.

Для чего нужна отметка

Такое указание служит средством контроля - полицейский или инспектор сразу видит, что водитель должен управлять только с очками или линзами. Если такое условие допуска к управлению транспортом не выполняется, полицейский может выписать штраф.

Официальные коды ограничений

Постановлением Кабмина № 340 от 8 мая 1993 года утверждена система кодов, которые обозначают медицинские условия для управления. Для зрения используется код “01” - средство коррекции и/или защиты зрения.

Самые распространенные подкоды:

01.01 - очки;

01.02 - контактные линзы;

01.05 - повязка на глаз;

01.06 - очки или контактные линзы.

Когда вносят такую отметку

Код группы “01” добавляют в водительское удостоверение на основании медицинской справки. Ее нужно подать во время:

первичного получения удостоверения;

обмена документа (смена фамилии, утеря, завершение срока действия);

открытии новой категории;

восстановлении права на управление после лишения.

Во время “военного положения” при обычном обмене медицинская справка не является обязательной.

Что будет, если игнорировать требование

Управление без очков или линз при наличии соответствующего кода считается нарушением правил. Это приравнивается к управлению без соблюдения установленных медицинских ограничений и может влечь административную ответственность.

Как снять ограничения

Если зрение улучшилось после лечения или лазерной коррекции, нужно пройти новую медкомиссию и получить справку без ограничения. На ее основании можно обменять удостоверение на новое без кода “01”.

Без обновления документа ограничение формально остается в силе - даже если очки уже не нужны.

Почему это важно

Отметка “очки” - это элемент системы безопасности дорожного движения. Она гарантирует, что за рулем находятся водители, которые соответствуют требованиям к состоянию здоровья. Это должно уменьшить риск аварий как для самого водителя, так и для всех участников движения.