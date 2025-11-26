МВС припинила роботу більше сотні автосалонів з продажу вживаних авто: які причини

Від початку 2025 року Головний сервісний центр МВС тимчасово призупинив роботу 106 торговельних організацій, що займаються продажем транспортних засобів та їх складових частин. Підставою для обмежень стали результати перевірок, які зафіксували порушення вимог Постанови Кабінету міністрів №1200, що регламентує діяльність суб’єктів господарювання у сфері торгівлі транспортними засобами.

Ключові порушення, виявлені під час перевірок

Найпоширеніші причини тимчасового зупинення діяльності включають такі аспекти:

Відсутність вивіски та режиму роботи . Це створює ризики для покупців, оскільки вони фактично не знають, з ким мають справу, а встановити відповідальну особу у випадку спорів складніше.

. Це створює ризики для покупців, оскільки вони фактично не знають, з ким мають справу, а встановити відповідальну особу у випадку спорів складніше. Укладання договорів поза межами торговельного приміщення. Така практика суперечить вимогам законодавства та позбавляє покупця належного рівня юридичного захисту, адже договори мають укладатися виключно у визначених для цього приміщеннях.

Така практика суперечить вимогам законодавства та позбавляє покупця належного рівня юридичного захисту, адже договори мають укладатися виключно у визначених для цього приміщеннях. Порушення правил обліку та ведення документації. Неналежний документообіг впливає на прозорість операцій, ускладнює контроль за походженням транспортних засобів і створює ризики для учасників ринку.

Що це означає для покупців та ринку

Дії ГСЦ МВС спрямовані на підвищення прозорості вторинного ринку автомобілів та захист інтересів громадян під час купівлі транспортних засобів. Ринок вживаних автомобілів традиційно є одним із найбільш ризикових: поширені випадки приховування технічних дефектів, маніпуляцій із документами та сумнівного юридичного статусу авто.

Перевірки та контроль за торговельними організаціями дозволяють знизити рівень шахрайства, сформувати єдині стандарти роботи та гарантувати покупцям більш безпечні умови проведення угод.

ГСЦ МВС повідомляє, що і надалі здійснюватиме контроль за діяльністю авто-майданчиків та інших суб’єктів ринку, щоб забезпечити дотримання законодавства та стабільність ринку транспортних засобів.