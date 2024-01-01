Які автомобілі купували у 2024 році для організацій та приватних осіб: статистика

Як повідомляє Укравтопром, в 2024 році український автопарк поповнили 69,6 тис. нових легковиків. З цієї кількості – 44,3 тис. легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а 25,3 тис. придбали юрособи.

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Отже, у порівнянні з 2023 р., продажі нових легковиків в приватному сегменті авторинку зросли на 8%, а у корпоративному – на 27%.

Купуючи нові легкові авто приватні покупці віддавали перевагу таким моделям:

Toyota RAV-4 - 3167 од.; Mazda CX5 - 1611 од.; Renault Duster - 1538 од.; Kia Sportage - 1522 од.; Volkswagen ID.4 - 1506 од.

Водночас у юридичних осіб найбільшим попитом користувались: