Укр
Ру

Які автомобілі купували у 2024 році для організацій та приватних осіб: статистика

Названо найпопулярніші у 2024 р. легковики в приватному та корпоративному секторах авторинку.
Які машини купували для організацій та приватних осіб - Auto24
Євген Гудущан
logo23 січня, 10:15
logo0
logo0 хв

Як повідомляє Укравтопром, в 2024 році український автопарк поповнили 69,6 тис. нових легковиків. З цієї кількості – 44,3 тис. легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а 25,3 тис. придбали юрособи.

Читайте також: За 2024 рік для поліції купили 1,8 тисячі автомобілів

Отже, у порівнянні з 2023 р., продажі нових легковиків в приватному сегменті авторинку зросли на 8%, а у корпоративному – на 27%.

Купуючи нові легкові авто приватні покупці віддавали перевагу таким моделям:

  1. Toyota RAV-4 - 3167 од.;
  2. Mazda CX5 - 1611 од.;
  3. Renault Duster - 1538 од.;
  4. Kia Sportage - 1522 од.;
  5. Volkswagen ID.4 - 1506 од.

Водночас у юридичних осіб найбільшим попитом користувались:

  1. Renault Duster - 5288 од.;
  2. Peugeot Landtrek - 1108 од.;
  3. Skoda Octavia - 1028 од.;
  4. Toyota Hilux - 1019 од.;
  5. Toyota RAV-4 - 901 од.
#Автоподія #Новини