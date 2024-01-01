Хто купив найбільше автомобілів за бюджетні кошти: інфографіка

Відповідно дослідження glavcom.ua у 2024 році на закупівлю автомобілів через Prozorro витратили 8,1 млрд грн, що в понад 2,2 раза більше ніж торік. Це найбільший показник за останні чотири роки.

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Витрати на автомобілі для силових структур у 2024 році значно збільшились

Серед замовників левову частку займають силовики. Вони зазвичай купували автомобілі спеціального призначення. Як правило, це моделі звичайних цивільних автомобілів, у яких доставили певне обладнання, як-от проблискові маячки, сирену, рації тощо.

У 2024 році поліція та її структурні підрозділи придбали майже 1,8 тис. автівок. Найчастіше для поліції купували Renault Duster – 513 машин, Peugeot Landtrek – 262 авто, і Skoda Octavia – 217 одиниць.

Для поліції купили найбільше автомобілів у порівнянні з іншими структурами

На другому місці Агенція оборонних закупівель, яка придбала 359 автівок. Вона купувала пікапи Great Wall Wingle.

ДП “Ліси України” поповнило свій автопарк на 303 автомобілі. Найбільше придбали Renault Duster – 161 та Mitsubishi L200 – 111.

СБУ та її обласні підрозділи у 2024 році купили 293 автівки. Цьогоріч найбільше придбали Toyota RAV4 – 101 автомобіль, Renault Duster – 35, Hyundai Staria – 24.

У п’ятірку лідерів потрапляє поліція охорони, яка придбала 190 автомобілів. Найбільше купила Renault Duster – 65, та Toyota Camry – 23 авто.