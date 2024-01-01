Кто купил больше всего автомобилей за бюджетные средства: инфографика

В соответствии с исследованием glavcom.ua в 2024 году на закупку автомобилей через Prozorro потратили 8,1 млрд грн, что более чем в 2,2 раза больше чем в прошлом году. Это самый большой показатель за последние четыре года.

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Расходы на автомобили для силовых структур в 2024 году значительно увеличились

Среди заказчиков львиную долю занимают силовики. Они обычно покупали автомобили специального назначения. Как правило, это модели обычных гражданских автомобилей, в которых доставили определенное оборудование, например проблесковые маячки, сирену, рации и тому подобное.

В 2024 году полиция и ее структурные подразделения приобрели почти 1,8 тыс. автомобилей. Чаще всего для полиции покупали Renault Duster – 513 машин, Peugeot Landtrek – 262 авто, и Skoda Octavia – 217 единиц.

Для полиции купили больше всего автомобилей по сравнению с другими структурами

На втором месте Агентство оборонных закупок, которое приобрело 359 автомобилей. Она покупала пикапы Great Wall Wingle.

ГП “Леса Украины” пополнило свой автопарк на 303 автомобиля. Больше всего приобрели Renault Duster – 161 и Mitsubishi L200 – 111.

СБУ и ее областные подразделения в 2024 году купили 293 автомобиля. В этом году больше всего приобрели Toyota RAV4 – 101 автомобиль, Renault Duster – 35, Hyundai Staria – 24.

В пятерку лидеров попадает полиция охраны, которая приобрела 190 автомобилей. Больше всего купила Renault Duster – 65, и Toyota Camry – 23 авто.