МВД прекратило работу более сотни автосалонов по продаже подержанных машин: какие причины

С начала 2025 Главный сервисный центр МВД приостановил работу 106 торговых организаций, занимающихся продажей транспортных средств и их составных частей. Основанием для ограничений стали результаты проверок, которые зафиксировали нарушение требований Постановления Кабинета министров №1200, регламентирующего деятельность субъектов хозяйствования в сфере торговли транспортными средствами.

Ключевые нарушения, выявленные во время проверок

Самые распространенные причины временной остановки деятельности включают следующие аспекты:

Отсутствие вывески и режима работы. Это создает риски для покупателей, поскольку они фактически не знают, с кем имеют дело, а установить ответственное лицо в случае споров сложнее.

Заключение договоров вне торгового помещения. Такая практика противоречит требованиям законодательства и лишает покупателя надлежащего уровня юридической защиты, ведь договоры должны заключаться исключительно в определенных для этого помещениях.

Нарушение правил учета и ведения документации. Ненадлежащий документооборот влияет на прозрачность операций, усложняет контроль за происхождением транспортных средств и создает риски для участников рынка.

Что это означает для покупателей и рынка

Действия ГСЦ МВД направлены на повышение прозрачности вторичного рынка автомобилей и защиту интересов граждан при покупке транспортных средств. Рынок подержанных автомобилей традиционно является одним из самых рисковых: распространены случаи сокрытия технических дефектов, манипуляций с документами и сомнительного юридического статуса авто.

Проверки и контроль над торговыми организациями позволяют снизить уровень мошенничества, сформировать единые стандарты работы и гарантировать покупателям более безопасные условия проведения сделок.

ГСЦ МВД сообщает, что и в дальнейшем будет осуществлять контроль деятельности авто-площадок и других субъектов рынка, чтобы обеспечить соблюдение законодательства и стабильность рынка транспортных средств.