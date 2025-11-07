Які авто найпопулярніші у корпоративному сегменті: статистика

У жовтні 2025 року український автопарк поповнився майже 7,8 тисячі нових легкових автомобілів. Такі дані оприлюднила профільна асоціація Укравтопром. Попит формували як приватні покупці, так і бізнес, але їхні вподобання суттєво різняться, що віддзеркалює структурні зміни на ринку.

Хто купує більше

71 відсоток зареєстрованих нових автомобілів припав на фізичних осіб. Корпоративний сегмент сформував 29 відсотків продажів. Порівняно з жовтнем 2024 року ситуація змінилася помітно: приватні покупки зросли на 60 відсотків, тоді як корпоративні — скоротилися на 5 відсотків.

Ця динаміка може бути пов’язана із поверненням частини українців до довоєнної мобільності, зростанням переконання у стабільності електричного транспорту, а також обережністю бізнесу в умовах високих ризиків та непередбачуваності податкового середовища.

Що обирають приватні покупці

Провідні позиції серед фізичних осіб утримують електромобілі та гібриди. У топ-5 жовтня увійшли:

Volkswagen ID.Unyx – 431 авто BYD Song Plus – 382 авто Toyota RAV4 – 296 авто BYD Leopard 3 – 247 авто Hyundai Tucson – 207 авто

Перевага електромобілів у приватному секторі може сигналізувати про ширше прийняття нових технологій та кращу доступність зарядної інфраструктури у великих містах.

Корпоративні вподобання: надійність і прохідність

Юрособи, навпаки, роблять акцент на утилітарності та можливостях авто працювати в складних умовах — логістика, ремонти, агросектор. Топ корпоративного сегмента виглядає так:

Renault Duster – 316 авто KGM Musso Grand – 131 авто Toyota Land Cruiser Prado – 105 авто Toyota RAV4 – 88 авто Volkswagen Touareg – 84 авто

Кросовери та пікапи залишаються основою автопарків бізнесу — вони універсальні та краще пристосовані до інфраструктурних реалій.

Що це означає для ринку

Ріст приватного сегмента може стати рушієм подальшої електрифікації ринку. Водночас падіння корпоративних закупівель є сигналом: бізнес стримує витрати та інвестиції, очікуючи кращих економічних умов.

Зростання попиту на електрички пов’язане зі скасуванням пільг на них з початку наступного року. Як ринок відреагує коли традиційні та електричні авто опиняться в рівних умовах з точки зору оподаткування – дізнаємось за кілька місяців.