Названо найпопулярніші автомобілі європейського ринку

Шість автомобілів з першої десятки – кросовери. Що характерно у лідерах немає жодної електрички.
Євген Гудущан
29 вересня, 10:26
За даними JATO, у серпні 2025 року кількість нових реєстрацій легкових автомобілів у Європі (EU, EFTA, UK) зросла на 5% порівняно з тим самим місяцем у 2024 році до 790177 од., повідомляє Укравтопром.

Найпопулярнішим автомобілем у європейських споживачів став кросовер Volkswagen T-Roc, який завершив місяць з показником 14693 реалізованих авто, що на 14% більше, ніж торік.

Його найближчі конкуренти - Dacia Sandero та Toyota Yaris Cross.

ТОП-10 моделей нових авто у Європі в серпні 2025 року:

  1. Volkswagen T-Roc - 14693 од. (+14%);
  2. Dacia Sandero - 13834 од. (-11%);
  3. Toyota Yaris Cross - 12201 од. (-8%);
  4. Volkswagen Tiguan - 12094 од. (+23%);
  5. Renault Clio - 12091 од. (-1%);
  6. Hyundai Tucson - 11350 од. (+28%);
  7. Dacia Duster - 9813 од. (-16%);
  8. Toyota Yaris - 9666 од. (-6%);
  9. Opel Corsa - 9585 од. (+2%);
  10. Volkswagen Golf - 9444 од. (-2%).
