Названо найпопулярніші автомобілі європейського ринку

Посилання скопійовано!
За даними JATO, у серпні 2025 року кількість нових реєстрацій легкових автомобілів у Європі (EU, EFTA, UK) зросла на 5% порівняно з тим самим місяцем у 2024 році до 790177 од., повідомляє Укравтопром.
Читайте також: 10 найпопулярніших кросоверів 2025 року: рейтинг
Найпопулярнішим автомобілем у європейських споживачів став кросовер Volkswagen T-Roc, який завершив місяць з показником 14693 реалізованих авто, що на 14% більше, ніж торік.
Його найближчі конкуренти - Dacia Sandero та Toyota Yaris Cross.
ТОП-10 моделей нових авто у Європі в серпні 2025 року:
- Volkswagen T-Roc - 14693 од. (+14%);
- Dacia Sandero - 13834 од. (-11%);
- Toyota Yaris Cross - 12201 од. (-8%);
- Volkswagen Tiguan - 12094 од. (+23%);
- Renault Clio - 12091 од. (-1%);
- Hyundai Tucson - 11350 од. (+28%);
- Dacia Duster - 9813 од. (-16%);
- Toyota Yaris - 9666 од. (-6%);
- Opel Corsa - 9585 од. (+2%);
- Volkswagen Golf - 9444 од. (-2%).