Названо найпопулярніші автомобілі європейського ринку

За даними JATO, у серпні 2025 року кількість нових реєстрацій легкових автомобілів у Європі (EU, EFTA, UK) зросла на 5% порівняно з тим самим місяцем у 2024 році до 790177 од., повідомляє Укравтопром.

Читайте також: 10 найпопулярніших кросоверів 2025 року: рейтинг

Найпопулярнішим автомобілем у європейських споживачів став кросовер Volkswagen T-Roc, який завершив місяць з показником 14693 реалізованих авто, що на 14% більше, ніж торік.

Його найближчі конкуренти - Dacia Sandero та Toyota Yaris Cross.

ТОП-10 моделей нових авто у Європі в серпні 2025 року: