Названы самые популярные автомобили европейского рынка

По данным JATO, в августе 2025 года количество новых регистраций легковых автомобилей в Европе (EU, EFTA, UK) выросло на 5% по сравнению с тем же месяцем в 2024 году до 790177 ед., сообщает Укравтопром.

Самым популярным автомобилем у европейских потребителей стал кроссовер Volkswagen T-Roc, который завершил месяц с показателем 14693 реализованных авто, что на 14% больше, чем в прошлом году.

Его ближайшие конкуренты - Dacia Sandero и Toyota Yaris Cross.

ТОП-10 моделей новых авто в Европе в августе 2025 года: