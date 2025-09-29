Названы самые популярные автомобили европейского рынка

Посилання скопійовано!
По данным JATO, в августе 2025 года количество новых регистраций легковых автомобилей в Европе (EU, EFTA, UK) выросло на 5% по сравнению с тем же месяцем в 2024 году до 790177 ед., сообщает Укравтопром.
Самым популярным автомобилем у европейских потребителей стал кроссовер Volkswagen T-Roc, который завершил месяц с показателем 14693 реализованных авто, что на 14% больше, чем в прошлом году.
Его ближайшие конкуренты - Dacia Sandero и Toyota Yaris Cross.
ТОП-10 моделей новых авто в Европе в августе 2025 года:
- Volkswagen T-Roc - 14693 ед. (+14%);
- Dacia Sandero - 13834 ед. (-11%);
- Toyota Yaris Cross - 12201 ед. (-8%);
- Volkswagen Tiguan - 12094 ед. (+23%);
- Renault Clio - 12091 ед. (-1%);
- Hyundai Tucson - 11350 ед. (+28%);
- Dacia Duster - 9813 ед. (-16%);
- Toyota Yaris - 9666 ед. (-6%);
- Opel Corsa - 9585 ед. (+2%);
- Volkswagen Golf - 9444 ед. (-2%).