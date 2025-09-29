Укр
Названы самые популярные автомобили европейского рынка

Шесть автомобилей из первой десятки – кроссоверы. Что характерно в лидерах нет ни одной электрички.
Составлен рейтинг самых популярных автомобилей европейского рынка - Auto24
Евгений Гудущан
logo29 сентября, 10:26
По данным JATO, в августе 2025 года количество новых регистраций легковых автомобилей в Европе (EU, EFTA, UK) выросло на 5% по сравнению с тем же месяцем в 2024 году до 790177 ед., сообщает Укравтопром.

Самым популярным автомобилем у европейских потребителей стал кроссовер Volkswagen T-Roc, который завершил месяц с показателем 14693 реализованных авто, что на 14% больше, чем в прошлом году.

Его ближайшие конкуренты - Dacia Sandero и Toyota Yaris Cross.

ТОП-10 моделей новых авто в Европе в августе 2025 года:

  1. Volkswagen T-Roc - 14693 ед. (+14%);
  2. Dacia Sandero - 13834 ед. (-11%);
  3. Toyota Yaris Cross - 12201 ед. (-8%);
  4. Volkswagen Tiguan - 12094 ед. (+23%);
  5. Renault Clio - 12091 ед. (-1%);
  6. Hyundai Tucson - 11350 ед. (+28%);
  7. Dacia Duster - 9813 ед. (-16%);
  8. Toyota Yaris - 9666 ед. (-6%);
  9. Opel Corsa - 9585 ед. (+2%);
  10. Volkswagen Golf - 9444 ед. (-2%).
