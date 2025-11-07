Какие авто самые популярные в корпоративном сегменте: статистика

В октябре 2025 года украинский автопарк пополнился почти 7,8 тысячами новых легковых автомобилей. Такие данные обнародовала профильная ассоциация Укравтопром. Спрос формировали как частные покупатели, так и бизнес, но их предпочтения существенно различаются, что отражает структурные изменения на рынке.

Кто покупает больше

71 процент зарегистрированных новых автомобилей пришелся на физических лиц. Корпоративный сегмент сформировал 29 процентов продаж. По сравнению с октябрём 2024 года ситуация изменилась заметно: частные покупки выросли на 60 процентов, тогда как корпоративные - сократились на 5 процентов.

Эта динамика может быть связана с возвращением части украинцев к довоенной мобильности, ростом убеждения в стабильности электрического транспорта, а также осторожностью бизнеса в условиях высоких рисков и непредсказуемости налоговой среды.

Что выбирают частные покупатели

Ведущие позиции среди физических лиц удерживают электромобили и гибриды. В топ-5 октября вошли:

Volkswagen ID.Unyx – 431 авто BYD Song Plus – 382 авто Toyota RAV4 – 296 авто BYD Leopard 3 – 247 авто Hyundai Tucson – 207 авто

Преимущество электромобилей в частном секторе может сигнализировать о более широком принятии новых технологий и лучшей доступности зарядной инфраструктуры в крупных городах.

Корпоративные предпочтения: надежность и проходимость

Юрлица, наоборот, делают акцент на утилитарности и возможностях авто работать в сложных условиях - логистика, ремонты, агросектор. Топ корпоративного сегмента выглядит так:

Renault Duster – 316 авто KGM Musso Grand – 131 авто Toyota Land Cruiser Prado – 105 авто Toyota RAV4 – 88 авто Volkswagen Touareg – 84 авто

Кроссоверы и пикапы остаются основой автопарков бизнеса - они универсальны и лучше приспособлены к инфраструктурным реалиям.

Что это означает для рынка

Рост частного сегмента может стать двигателем дальнейшей электрификации рынка. В то же время падение корпоративных закупок является сигналом: бизнес сдерживает расходы и инвестиции, ожидая лучших экономических условий.

Рост спроса на электрички связан с отменой льгот на них с начала следующего года. Как рынок отреагирует когда традиционные и электрические авто окажутся в равных условиях с точки зрения налогообложения – узнаем через несколько месяцев.