Какие авто самые популярные в корпоративном сегменте: статистика

Volkswagen ID.Unyx лидер среди частных покупателей
В октябре 2025 года украинский автопарк пополнился почти 7,8 тысячами новых легковых автомобилей. Такие данные обнародовала профильная ассоциация Укравтопром. Спрос формировали как частные покупатели, так и бизнес, но их предпочтения существенно различаются, что отражает структурные изменения на рынке.
Кто покупает больше
71 процент зарегистрированных новых автомобилей пришелся на физических лиц. Корпоративный сегмент сформировал 29 процентов продаж. По сравнению с октябрём 2024 года ситуация изменилась заметно: частные покупки выросли на 60 процентов, тогда как корпоративные - сократились на 5 процентов.
Эта динамика может быть связана с возвращением части украинцев к довоенной мобильности, ростом убеждения в стабильности электрического транспорта, а также осторожностью бизнеса в условиях высоких рисков и непредсказуемости налоговой среды.
Что выбирают частные покупатели
Ведущие позиции среди физических лиц удерживают электромобили и гибриды. В топ-5 октября вошли:
- Volkswagen ID.Unyx – 431 авто
- BYD Song Plus – 382 авто
- Toyota RAV4 – 296 авто
- BYD Leopard 3 – 247 авто
- Hyundai Tucson – 207 авто
Преимущество электромобилей в частном секторе может сигнализировать о более широком принятии новых технологий и лучшей доступности зарядной инфраструктуры в крупных городах.
Корпоративные предпочтения: надежность и проходимость
Юрлица, наоборот, делают акцент на утилитарности и возможностях авто работать в сложных условиях - логистика, ремонты, агросектор. Топ корпоративного сегмента выглядит так:
- Renault Duster – 316 авто
- KGM Musso Grand – 131 авто
- Toyota Land Cruiser Prado – 105 авто
- Toyota RAV4 – 88 авто
- Volkswagen Touareg – 84 авто
Кроссоверы и пикапы остаются основой автопарков бизнеса - они универсальны и лучше приспособлены к инфраструктурным реалиям.
Что это означает для рынка
Рост частного сегмента может стать двигателем дальнейшей электрификации рынка. В то же время падение корпоративных закупок является сигналом: бизнес сдерживает расходы и инвестиции, ожидая лучших экономических условий.
Рост спроса на электрички связан с отменой льгот на них с начала следующего года. Как рынок отреагирует когда традиционные и электрические авто окажутся в равных условиях с точки зрения налогообложения – узнаем через несколько месяцев.