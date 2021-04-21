Губернатори 12 штатів закликали Байдена припинити у США продаж бензинових авто до 2035 року. Наразі електромобілі становлять лише 2% продажів автомобілів в країні.

Губернатори дюжини штатів США, включаючи Каліфорнію, Нью-Йорк, Массачусетс і Північну Кароліну, закликали президента Джо Байдена підтримати припинення продажів нових автомобілів з бензиновим двигуном до 2035 року.

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Як повідомляє Reuters, план Байдена з розвитку інфраструктури в розмірі $2,3 трлн передбачає $174 млрд на витрати і податкові пільги для розвитку електромобілів і мереж зарядки, але не включає поступової відмови від бензинових легкових автомобілів.

У листі, доступ до якого отримало агентство Reuters, губернатори закликали Байдена встановити стандарти, “щоб гарантувати, що всі нові легкові автомобілі та малотоннажні вантажівки не пізніше 2035 року мали “нульові викиди””.

Вони наголосили, що “встановивши чітку нормативну базу для забезпечення того, щоб всі автомобілі, що продаються в Сполучених Штатах, “не мали викидів”, ми, нарешті, зможемо очистити повітря і створити робочі місця на дорогах”.

Губернатори також хочуть, щоб Байден встановив стандарти і впровадив стимули, спрямовані на забезпечення до 2045 року продаж автомобілів середньої і великої вантажопідйомності з “нульовим рівнем викидів”.