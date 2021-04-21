Губернаторы 12 штатов призвали Байдена прекратить в США продажу бензиновых авто к 2035 году. Сейчас электромобили составляют всего 2% продаж автомобилей в стране.

Губернаторы дюжины штатов США, включая Калифорнию, Нью-Йорк, Массачусетс и Северную Каролину, призвали президента Джо Байдена поддержать прекращение продаж новых автомобилей с бензиновым двигателем до 2035 года.

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Как сообщает Reuters, план Байдена по развитию инфраструктуры в размере $2,3 трлн предусматривает $174 млрд на расходы и налоговые льготы для развития электромобилей и сетей зарядки, но не включает постепенный отказ от бензиновых легковых автомобилей.

В письме, доступ к которому получило агентство Reuters, губернаторы призвали Байдена установить стандарты, чтобы гарантировать, что все новые легковые автомобили и малотоннажные грузовики не позднее 2035 года имели “нулевые выбросы”.

Они подчеркнули, что “установив четкую нормативную базу для обеспечения того, чтобы все автомобили, продаваемые в Соединенных Штатах, “не имели выбросов”, мы, наконец, сможем очистить воздух и создать рабочие места на дорогах”.

Губернаторы также хотят, чтобы Байден установил стандарты и внедрил стимулы, направленные на обеспечение до 2045 года продажи автомобилей средней и большой грузоподъемности с “нулевым уровнем выбросов”.