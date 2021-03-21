О главном автомобильном топливе ХХ века можно написать отдельный исторический трактат. Но сегодня мы вспомним кое-что необычное из истории наших отцов и дедов – возможно, это позволит нам смотреть на наш автомобильный мир другими глазами.

Ностальгические воспоминания о временах, когда литр бензина стоил дешевле литра газировки (молока, пепси-колы и т. п – подставить в зависимости от страны) вероятно, не оставят водительской мир никогда. Но среди кроме цены с горючим было немало других “приколов”

Очереди на советских АЗС собирались редко, ведь частных машин было немного, да и мало кто ездил на них каждый день

Бензин сливали в землю

Такое было, но не каждый день и не всюду. Водители государственных автопредприятий для увеличения зарплаты приписывали себе ходки, тонны перевозимых грузов и километры пробега. Соответственно на каждую машину списывали большее количество бензина, и водители вынуждены были его получать. Но вовремя продать и освободить баки под новую порцию горючего шоферы иногда не успевали (возить с собой канистры было неудобно) – и поэтому приходилось срочно сливать бензин в любом месте, чаще всего – в первой попавшейся лесополосе у дороги.

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Бензин считался ядом

Да, причем ядом смертельно опасным. Речь шла об этилированном бензине, в который для повышения антидетонационных качеств добавляли присадку с опасным для здоровья тетраэтилсвинцом (ТЭС). Массово топливо с содержанием ТЭС начало появляться в 1950 – 1960-х годах, и предупреждения об их опасности были особенно настойчивыми именно в первый период.

Топливные баки, бензоколонки и целые АЗС украшали надписи “этил – яд”. Честно говоря, современные бензины, хотя и не содержат ТЭС, тоже мало полезны для организма. Но дело в том, что в советский период большая часть потребителей переливала бензин из канистры в бак и наоборот с помощью шланга – то есть засасывая топливо ртом. И даже если опытный водитель не хлебал при этом бензина, то этиловые пары точно вдыхал.

Требовательный к качеству бензина транспорт появился в начале 1970-х, с появлением “Москвича-412” и “Жигулей”.

Бензин был цветной

Подкрашенный с определенной целью бензин – дело привычное. В СССР красили этилированные бензины, чтобы можно было отличить их от неэтилированного. Например, согласно ГОСТ-2084-67 А-66 был оранжевым, А-76 – зеленый, АИ-93 – синим, АИ-98 – желтым. Марки А-72 и ”Экстра" по этому ГОСТу не имели цвета, поскольку не содержали тетраэтилсвинца. Еще одна причина введения цветных топлив, вероятно, заключалась в том, что большая часть топливного обращения в стране была вне бензоколонок – путем переливаний из канистры в канистру, когда идентичность сорта было легко потерять.

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Бензин продавался в гастрономах

Представьте себе, в определенные периоды (на рубеже 1960-70-х и в начале 1980-х) для заправки бака водитель частного автомобиля сначала должен был ехать в продовольственный магазин. В гастрономе он покупал так называемые талоны рыночного фонда – на соответствующее количество литров соответствующего сорта бензина. И потом уже по этим талонам его отоваривали горючим на АЗС. Отметим, что предприятия, которые тогда все были государственными, заправляли свои машины исключительно по талонам. Это было сделано не из-за дефицита, а для предотвращения злоупотреблений. На больших АТП были свои заправки.

Государственные авто заправлялись на АЗС по талонам (на фото), а для “частников” такой способ заправки вводился только в определенные периоды

Мотоцикл брал бензина больше, чем машина

Один из парадоксов той поры – мотоциклы, потреблявшие бензина больше, чем некоторые автомобили. Так, "Запорожец" ЗАЗ-965 имел контрольный расход топлива 5,5 л/100 км, а “ушастый” – 5,9 л/100 км. При этом мотоцикл тяжелого класса с коляской типа К-750 потреблял по паспорту 6,0 – 6,2 л/100. Представьте, как обидно было владельцам тяжелых мотоциклов, которые в период бензинового дефицита в середине 1990-х получали талоны на бензин по мотоциклетной норме – 10 литров на месяц... К счастью, период бензинового дефицита не был длительным. Подчеркнем, что во всех технических характеристиках в ту пору обычно речь шла о контрольном расходе топлива – величину, полученную в стандартных условиях для определения исправности транспортного средства.

Вероятно, в последний раз стоит напомнить, что в отличие от сегодняшних автозаправочных комплексов, автозаправки в ту пору были исключительно местом продажи горюче-смазочных материалов, а о сервисе для водителей и пассажиров речь даже не шла.

Советские АЗС не отличались уровнем сервиса, но с архитектурой все было в порядке. Самые экзотические заправки Союза содержались в Киеве ( на фото); та, что на Броварском проспекте, цела до сих пор

Количество АЗС в населенных пунктах и на автотрассах по территории Украины в прошлом веке было в три-четыре раза меньше, чем теперь. Больше было и не нужно: и количество частных автомобилей было меньше, и эксплуатировали их в основном летом и по выходным. А изрядная часть "частников" заправлялась, как выше упоминалось, напрямую из бензобаков государственного транспорта.

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