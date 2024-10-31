Гуманітарні авто дозволили реєструвати на військовослужбовців

Кабінет Міністрів України прийняв постанову від 29 жовтня 2024 року № 1235. Вона передбачає врегулювання питання тимчасового обліку та використання автівок, кінцевими набувачами яких є військовослужбовці. Такі правила діють на період воєнного стану.

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Автівки, визнані гуманітарною допомогою, кінцевими набувачами яких є військовослужбовці, підлягають тимчасовому державному обліку. Тобто військовий може зареєструвати на себе автомобіль. Для цього необхідно звернутись до будь-якого зручного сервісного центру МВС з пакетом документів:

заява військовослужбовця – набувача транспортного засобу;

документ, що посвідчує особу військовослужбовця (військовий квиток, посвідчення офіцера);

документ, що підтверджує проходження військової служби набувачем (довідка з військової частини);

акт приймання-передачі транспортного засобу, що є гуманітарною допомогою за формою згідно з додатком до постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2022 року № 584;

електронну декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, затверджену постановою Кабінету Міністрів України від 05.09.2023 № 953.

Після подання необхідних документів транспортний засіб отримує номерні знаки і тимчасовий реєстраційний талон.

Відповідно до постанови, сервісні центри МВС можуть відмовляти набувачу у поставленні на тимчасовий облік транспортних засобів. Зокрема, у таких випадках:

наявність в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів відомостей про перебування такого транспортного засобу на тимчасовому державному обліку за набувачем;

відсутність відомостей про оформлену декларацію в автоматизованій системі реєстрації гуманітарної допомоги.

Транспортний засіб, визнаний гуманітарною допомогою, знімається з тимчасового державного обліку лише в разі інформування військовою частиною про обставини щодо:

знищення транспортного засобу;

загибелі (смерті) набувача;

призупинення військової служби набувача;

визнання набувача особою, яка зникла безвісти;

перебування набувача у полоні;

перебування набувача на лікуванні впродовж періоду, що перевищує один місяць (зокрема, у зв’язку з пораненням, контузією, травмою або каліцтвом);

перебування набувача у розшуку у зв’язку із самовільним залишенням військової частини або дезертирством;

звільнення набувача з військової служби;

відмова набувача від транспортного засобу, визнаного гуманітарною допомогою, на користь іншого військовослужбовця.

Після зняття авто з тимчасового обліку, його можна передати лише тому військовослужбовцю, котрий був внесений в акт приймання-передачі (може бути до п’яти осіб), окрім випадків, коли транспорт був знятий з тимчасового державного обліку для постановки на відомчий облік або вибракуваний у зв’язку зі знищенням.

Якщо до сервісного центру МВС надійшли документи, що підтверджують використання транспортного засобу не за цільовим призначенням, тимчасовий державний облік скасовується. Ця інформація та копії відповідних документів надсилаються до спеціально уповноважених державних органів. Тобто до Міністерства соціальної політики України, яке здійснює контроль за цільовим використанням гуманітарної допомоги.

Упродовж трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану транспортні засоби, визнані гуманітарною допомогою і які перебувають на тимчасовому державному обліку, підлягають відомчій реєстрації державними органами сектору безпеки і оборони. У протилежному випадку тимчасовий державний облік скасовується і транспортні засоби вважаються необлікованими.