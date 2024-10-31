Гуманитарные авто разрешили регистрировать за военнослужащими

Кабинет Министров Украины принял постановление от 29 октября 2024 года № 1235. Оно предусматривает урегулирование вопроса временного учета и использования автомобилей, конечными приобретателями которых являются военнослужащие. Такие правила действуют на период военного положения.

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Машины, признаны гуманитарной помощью, конечными приобретателями которых являются военнослужащие, подлежат временному государственному учету. То есть военный может поставить на себя автомобиль. Для этого необходимо обратиться в любой удобный сервисный центр МВД с пакетом документов:

заявление военнослужащего – приобретателя транспортного средства;

документ, удостоверяющий личность военнослужащего (военный билет, удостоверение офицера);

документ, подтверждающий прохождение военной службы приобретателем (справка из воинской части);

акт приема-передачи транспортного средства, что является гуманитарной помощью по форме согласно приложению к постановлению Кабинета Министров Украины от 10 мая 2022 года № 584;

электронную декларацию о перечне товаров, признаются гуманитарной помощью, утвержденную постановлением Кабинета Министров Украины от 05.09.2023 № 953.

После подачи необходимых документов транспортное средство получает номерные знаки и временный регистрационный талон.

Согласно постановлению, сервисные центры МВД могут отказывать приобретателю в постановке на временный учет транспортных средств. В частности, в таких случаях:

наличие в Едином государственном реестре транспортных средств сведений о пребывании такого транспортного средства на временном государственном учете за приобретателем;

отсутствие сведений об оформленной декларации в автоматизированной системе регистрации гуманитарной помощи.

Транспортное средство, признан гуманитарной помощью, снимается с временного государственного учета только в случае информирования военной частью об обстоятельствах по:

уничтожения транспортного средства;

гибели (смерти) приобретателя;

приостановления военной службы приобретателя;

признания приобретателя лицом, пропавшим без вести;

пребывания приобретателя в плену;

пребывания приобретателя на лечении в течение периода, превышающего один месяц (в частности, в связи с ранением, контузией, травмой или увечьем);

пребывания приобретателя в розыске в связи с самовольным оставлением воинской части или дезертирством;

увольнение приобретателя с военной службы;

отказ приобретателя от транспортного средства, признанного гуманитарной помощью, в пользу другого военнослужащего.

После снятия авто с временного учета, его можно передать только тому военнослужащему, который был внесен в акт приема-передачи (может быть до пяти человек), кроме случаев, когда транспорт был снят с временного государственного учета для постановки на ведомственный учет или выбракован в связи с уничтожением.

Если в сервисный центр МВД поступили документы, подтверждающие использование транспортного средства не по целевому назначению, временный государственный учет отменяется. Эта информация и копии соответствующих документов направляются в специально уполномоченные государственные органы. То есть в Министерство социальной политики Украины, которое осуществляет контроль за целевым использованием гуманитарной помощи.

В течение трех месяцев со дня прекращения или отмены военного положения транспортные средства, признаны гуманитарной помощью и которые находятся на временном государственном учете, подлежат ведомственной регистрации государственными органами сектора безопасности и обороны. В противном случае временный государственный учет отменяется и транспортные средства считаются неучтенными.