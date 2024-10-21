Как назначить надлежащего пользователя для "гуманитарного" авто

Ранее транспортные средства, ввезенные как гуманитарная помощь, могли получить только временную регистрацию. Но сейчас гуманитарные машины можно поставить на государственный учет и назначить лицо, которому будут приходить штрафы. Это регулирует постановление Кабмина № 895, которое вступило в силу 9 сентября. Об этом сообщил первый заместитель начальника Главного сервисного центра МВД Александр Карабиц.

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После постановки на государственный учет можно назначить надлежащего пользователя, то есть ответственное лицо, которое в случае нарушений ПДД вынуждено будет платить штрафы с камер. Стоит отметить, что временная регистрация гуманитарных авто остается доступной.

"Первое, на что нужно обратить внимание – это по какой декларации ввезено авто. Постановлением Правительства № 953 от 5 сентября 2023 года утверждена декларация о перечне товаров, которые признаются гуманитарной помощью. Именно эта декларация позволяет поставить авто на государственный учет. Сведения из нее содержатся в Едином реестре получателей гуманитарной помощи", – сообщил Александр Карабиц.

Также нужно получить сертификат соответствия и пройти экспертное исследование в Экспертной службе МВД. В случае регистрации легкового автомобиля, надо иметь документ, подтверждающий оценочную стоимость транспортного средства. Именно с этой стоимости взимается налог при первой регистрации транспортного средства (от 3% до 5%, в зависимости от стоимости авто).

С полным перечнем документов, необходимых для постановки на государственный учет транспортных средств, ввезенных как гуманитарная помощь, можно ознакомиться по ссылке.