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Як призначити належного користувача для "гуманітарного" авто

За певних умов та потреб можна призначити належного користувача на авто, ввезене як гуманітарна допомога.
Навіщо призначати "належного користувача" для "гуманітарного" авто - Auto24

ФОТО: Головний сервісний центр МВС|

Навіщо призначати "належного користувача" для "гуманітарного" авто

Євген Гудущан
logo22 жовтня, 16:10
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Раніше транспортні засоби, ввезені як гуманітарна допомога, могли отримати лише тимчасову реєстрацію. Але зараз гуманітарні автівки можна поставити на державний облік і призначити особу, якій будуть приходити штрафи. Це регулює постанова Кабміну № 895, яка набрала чинності 9 вересня. Про це повідомив перший заступник начальника Головного сервісного центру МВС Олександр Карабиць.

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Після постановки на державний облік можна призначити належного користувача, тобто відповідальну особу, яка у випадку порушень ПДР змушена буде сплачувати штрафи з камер. Варто зазначити, що тимчасова реєстрація гуманітарних авто залишається доступною.

«Перше, на що потрібно звернути увагу – це за якою декларацією ввезене авто. Постановою Уряду № 953 від 5 вересня 2023 року затверджена декларація про перелік товарів, які визнаються гуманітарною допомогою. Саме ця декларація дозволяє поставити авто на державний облік. Відомості з неї містяться в Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги», – повідомив Олександр Карабиць.

Також потрібно отримати сертифікат відповідності та пройти експертне дослідження в Експертній службі МВС. У разі реєстрації легкового автомобіля, треба мати документ, що підтверджує оціночну вартість транспортного засобу. Саме з цієї вартості стягується податок при першій реєстрації транспортного засобу (від 3% до 5%, залежно від вартості авто).

З повним переліком документів, необхідних для постановки на державний облік транспортних засобів, ввезених як гуманітарна допомога, можна ознайомитися за посиланням.

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