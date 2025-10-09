Гуманітарним авто дозволили виїзд за кордон

Сервісні центри МВС почали видавати свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів для виїзду за кордон автомобілям, ввезеним як гуманітарна допомога. Йдеться про авто, що перебувають на тимчасовому державному обліку.

Які автомобілі підпадають під дію рішення

Норма стосується транспортних засобів, ввезених як гуманітарна допомога у період воєнного стану до набрання чинності постанови Кабміну №953 від 5 вересня 2023 року. Порядок виїзду таких авто врегульовано постановою КМУ №584 від 10 травня 2022 року “Про навчання водіїв та державну реєстрацію транспортних засобів у період воєнного стану в Україні”.

Як отримати свідоцтво

Документ для виїзду за кордон видається на підставі заяви власника або його уповноваженого представника, зазначеного у тимчасовому реєстраційному талоні. Для цього потрібно:

Подати до сервісного центру МВС:

документ, що посвідчує особу (або установчі документи для юросіб);

копію наказу про призначення уповноваженого представника;

довіреність на отримання послуги;

документ представника;

виписку платника податків і свідоцтво ЄДРПОУ;

тимчасовий реєстраційний талон;

сертифікат відповідності транспортного засобу;

підтвердження від митниці про оформлення гуманітарної декларації.

повідомити адміністратора про запланований термін перебування автомобіля за кордоном.

Тимчасовий реєстраційний талон під час виїзду залишається на зберіганні у сервісному центрі. Після повернення в Україну власник має здати свідоцтво й отримати свій талон назад.