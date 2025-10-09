Укр
Ру

Гуманитарным авто разрешили выезд за границу

Выехать из Украины не просто, а в некоторых случаях и вообще невозможно. Но недавно гуманитарным авто позволили получить свидетельство о регистрации для выезда за границу. Поэтому несмотря на бюрократические процедуры, выезд все же становится возможен.
Гуманитарным авто разрешили выезд за границу при определенных условиях - Auto24

ФОТО: freepik.com|

Гуманитарным авто разрешили выезд

Евгений Гудущан
logo9 октября, 19:30
logo0
logo0 мин

Сервисные центры МВД начали выдавать свидетельства о регистрации транспортных средств для выезда за границу автомобилям, ввезенным как гуманитарная помощь. Речь идет об авто, находящихся на временном государственном учете.

Читайте также: Житель Закарпатья "заработал" на гуманитарных авто 1,4 миллиона

Какие автомобили подпадают под действие решения

Норма касается транспортных средств, ввезенных как гуманитарная помощь в период военного положения до вступления в силу постановления Кабмина №953 от 5 сентября 2023 года. Порядок выезда таких авто урегулирован постановлением КМУ №584 от 10 мая 2022 года “Об обучении водителей и государственной регистрации транспортных средств в период военного положения в Украине”.

Как получить свидетельство

Документ для выезда за границу выдается на основании заявления владельца или его уполномоченного представителя, указанного во временном регистрационном талоне. Для этого нужно:

Подать в сервисный центр МВД:

  • документ, удостоверяющий личность (или учредительные документы для юрлиц);
  • копию приказа о назначении уполномоченного представителя;
  • доверенность на получение услуги;
  • документ представителя;
  • выписку налогоплательщика и свидетельство ЕГРПОУ;
  • временный регистрационный талон;
  • сертификат соответствия транспортного средства;
  • подтверждение от таможни об оформлении гуманитарной декларации.
  • сообщить администратору о запланированном сроке пребывания автомобиля за границей.

Временный регистрационный талон во время выезда остается на хранении в сервисном центре. По возвращении в Украину владелец должен сдать свидетельство и получить свой талон обратно.

#Автособытие #Новости