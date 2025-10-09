Гуманитарным авто разрешили выезд за границу

Сервисные центры МВД начали выдавать свидетельства о регистрации транспортных средств для выезда за границу автомобилям, ввезенным как гуманитарная помощь. Речь идет об авто, находящихся на временном государственном учете.

Какие автомобили подпадают под действие решения

Норма касается транспортных средств, ввезенных как гуманитарная помощь в период военного положения до вступления в силу постановления Кабмина №953 от 5 сентября 2023 года. Порядок выезда таких авто урегулирован постановлением КМУ №584 от 10 мая 2022 года “Об обучении водителей и государственной регистрации транспортных средств в период военного положения в Украине”.

Как получить свидетельство

Документ для выезда за границу выдается на основании заявления владельца или его уполномоченного представителя, указанного во временном регистрационном талоне. Для этого нужно:

Подать в сервисный центр МВД:

документ, удостоверяющий личность (или учредительные документы для юрлиц);

копию приказа о назначении уполномоченного представителя;

доверенность на получение услуги;

документ представителя;

выписку налогоплательщика и свидетельство ЕГРПОУ;

временный регистрационный талон;

сертификат соответствия транспортного средства;

подтверждение от таможни об оформлении гуманитарной декларации.

сообщить администратору о запланированном сроке пребывания автомобиля за границей.

Временный регистрационный талон во время выезда остается на хранении в сервисном центре. По возвращении в Украину владелец должен сдать свидетельство и получить свой талон обратно.