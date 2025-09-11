Житель Закарпаття "заробив" на гуманітарних авто 1,4 мільйона

Однак замість бажаних грошей 48-річний закарпатець отримав від слідчих підозру. Про цю історію з розмитненими за пільговими правилами автівками на ФБ-сторінці повідомила поліція Закарпатської області.

Слідчі відділу поліції №1 Ужгородського райуправління спільно з оперативниками Управління стратегічних розслідувань та працівниками СБУ задокументували незаконну діяльність 48-річного мешканця села Міжлісне.

З'ясовано, що чоловік для уникнення сплати митних платежів та податків, організував схему ввезення автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для військових. Однак розмитнені таким чином машини він після перетину кордону не передавав за призначенням, а реалізовував цивільним особам.

Фото: прокуратура Закарпаття

Слідством достеменно встановлено, що за такою схемою він незаконно ввіз та реалізував п’ять автомобілів:

Fiat Ducato;

Nissan X-Trail;

Nissan Terrano;

Nissan Navara;

Mazda B2500.

Також встановлено, що від продажу цих машин фігурант отримав майже 1,4 мільйона гривень прибутку.

Продавцеві гуманітарних машин інкримінуються злочини за ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України, тобто продаж товарів гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчинений у значному розмірі.

Фото: Поліція Закарпаття

Досудове розслідування триває. Нині вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.