Житель Закарпатья "заработал" на гуманитарных авто 1,4 миллиона

Однако вместо желаемых денег 48-летний закарпатец получил от следователей подозрение. Об этой истории с растаможенными по льготным правилам автомобилями на ФБ-странице сообщила полиция Закарпатской области.

Следователи отдела полиции №1 Ужгородского райуправления совместно с оперативниками Управления стратегических расследований и работниками СБУ задокументировали незаконную деятельность 48-летнего жителя села Межлесное.

Выяснено, что мужчина для избежания уплаты таможенных платежей и налогов, организовал схему ввоза автомобилей под видом гуманитарной помощи для военных. Однако растаможенные таким образом машины он после пересечения границы не передавал по назначению, а реализовывал гражданским лицам.

Следствием точно установлено, что по такой схеме он незаконно ввез и реализовал пять автомобилей:

Fiat Ducato;

Nissan X-Trail;

Nissan Terrano;

Nissan Navara;

Mazda B2500.

Также установлено, что от продажи этих машин фигурант получил почти 1,4 миллиона гривен прибыли.

Продавцу гуманитарных машин инкриминируются преступления по ч. 3 ст. 201-2 Уголовного кодекса Украины, то есть продажа товаров гуманитарной помощи, с целью получения прибыли, совершенный в значительном размере.

Досудебное расследование продолжается. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.