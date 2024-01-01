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Как супруги на Закарпатье потеряли два "Мерседеса"

Два автомобиля конфисковали таможенники. Ведь на таможенном посту "Ужгород-автомобильный" с помощью сканера в двух легковушках обнаружено тщательно скрытые более 700 пачек табачных изделий.
Семейная пара из Ужгорода потеряла два автомобиля: с границы они повернули без машин - Auto24

ФОТО: Закарпатская таможня|

Вероятно, что по решению суда эти автомобили сменят владельца

Валентин Ожго
logo21 января, 13:00
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Нелегальная перевозка табачных изделий на этом участке границы со Словакией обнаруживается часто, но чтобы одновременно на контрабанде "погорели" муж с женой, которые на двух легковушках Mercedes-Benz пересекали международный пункт пропуска на границе со странами Евросоюза, – такого еще не было.

Супруги из Ужгорода пытались помочь европейским сторонникам курения сигарет и завезти им табак дешевле, чем в Европе. Однако что-то пошло не так: закарпатские таможенники с помощью сканера обнаружили в двух легковушках тщательно скрытые пачки табачных изделий. Об этом рассказывает Закарпатская таможня.

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Для своей миссии муж с женой во время прохождения таможенного контроля выбрали "зеленый коридор", чем заявили о честных намерениях пересечь украинско-словацкую границу. Правда, какие-то характерные признаки беспокойства таможенники все-таки заметили и отправили первого "Мерса" на сканер.

Рентгеноскопия показала несколько тайников в порогах автомобиля, которые были полностью заполнены скрытым товаром. Этим товаром оказались сигареты.

С помощью технических спецсредств таможенники добрались до конструктивных полостей, где обнаружили скрытые от таможенного контроля 354 пачки сигарет торговых марок Compliment без акцизной марки и Rothmans – 94 пачки с акцизной маркой.

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Во втором автомобиле Mercedes-Benz полости порогов также оказались заполнены сигаретами. Однако там их было меньше – 350 скрытых пачек сигарет марки Compliment без акцизной марки.

Поэтому за пределы МАПП ехать по личным делам в Евросоюз на этих автомобилях супругам не пришлось. Относительно нарушителей таможенного законодательства составлен протокол по ч.1. статьи 483 Таможенного кодекса Украины.

По этой статье предусмотрен не только штраф от 50 до 100% стоимости предметов правонарушения, но и их конфискацию вместе с транспортными средствами. Ориентировочная общая стоимость изъятых сигарет составляет более 45 тыс. грн, а двух "Мерседесов" Е-класса – 27 тысяч долларов.

Кроме этого, будет возбуждено еще одно дело: поскольку часть обнаруженных табачных изделий была без акцизных марок Украины, то Закарпатская таможня направит сообщение на БЭБ о противоправных деяниях обоих граждан по статье 201 Уголовного кодекса Украины.

Фото: Закарпатская таможня

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