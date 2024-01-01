Какие автомобили ввозят через Закарпатье: статистика

Средняя таможенная стоимость одного подержанного легкового автомобиля в прошлом году составила почти 12 тыс. долларов США. Наиболее востребованными марками легковушек, что импортировались, были Volkswagen (29%), Skoda (18%) и Audi (10%).

Как сообщает Закарпатская таможня, по возрасту подавляющую долю транспортных средств составляют импортируемые авто, эксплуатировавшихся более 5 лет – 72%. Остальные 28% подержанных легковушек имели срок использования до 5 лет.

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По силовому исполнению наибольший парк ввозимых машин остается за дизельным сегментом – 39% от общего количества. За бензиновыми машинами держится доля в 34%, а за электрическими или с двигателями, способными заряжаться путем подключения к внешнему источнику электроэнергии, 27%.

Из упомянутого в начале количества 1930 ввезенных автомобилей только 66 легковых транспортных средств оснащены двигателями с объемом до 1500 куб. см, что составляет 3,4% от общего их количества. Таким образом продолжаются предпочтения предыдущего периода относительно машин с двигателями большего объема и мощнее.

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Всего в 2024 году физические лица за растаможку транспортных средств уплатили в Госбюджет сумму в 223,6 млн грн.