Куда делись автомобили и лес, изъятые закарпатскими таможенниками

Изъятые и конфискованные в пользу государства товары контрабандного происхождения через совет обороны Закарпатской ОВА переданы для нужд фронта. По каждой товарной номенклатуре принималось соответствующее решение суда.

Среди переданного в актах, говорится в сообщении Закарпатской таможни, есть восемь транспортных средств на сумму 2,2 млн грн. Также для нужд подразделений Сил обороны отдали 116 единиц компьютерной техники, компоненты к ней и мобильных телефонов на более 2,1 млн грн.

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Также военным перепало из конфиската 1294 единицы бытовой техники на 2,8 млн грн, более 1,5 тыс. единиц мужской одежды на 820 тыс. грн и другого имущества (моющие средства, стройматериалы и т.д.) стоимостью 3,9 млн грн.

Ощутимым подспорьем для обустройства боевых позиций на линии укрепления стало более 110 куб. м лесоматериалов. Для понимания: один лесовоз везет по объему в среднем 20 кубометров круглого леса, а лесовоз с прицепом перевозит почти 40 кубометров.

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Всего с начала военного положения в Украине Закарпатская таможня уже передала на нужды Сил обороны конфискованного имущества на сумму 105 млн грн.

Сейчас таможня проинформировала совет обороны Закарпатской ОВА о наличии следующего изъятого имущества, что вскоре может быть безвозмездно передано для нужд функционирования государства в условиях военного положения на 1 млн грн.