Куди поділися автомобілі та ліс, вилучені закарпатськими митниками

Вилучені та конфісковані на користь держави товари контрабандного походження через раду оборони Закарпатської ОВА передано для потреб фронту. По кожній товарній номенклатурі приймалося відповідне рішення суду.

З-поміж переданого у актах, йдеться в повідомленні Закарпатської митниці, є вісім транспортних засобів на суму 2,2 млн грн. Також для потреб підрозділів Сил оборони віддали 116 одиниць комп’ютерної техніки, компоненти до неї та мобільних телефонів на понад 2,1 млн грн.

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Також військовим перепало з конфіскату 1294 одиниці побутової техніки на 2,8 млн грн, понад 1,5 тис. одиниць чоловічого одягу на 820 тис. грн та іншого майна (мийні засоби, будматеріали тощо) вартістю 3,9 млн грн.

Відчутною підмогою для облаштування бойових позицій на лінії укріплення стало понад 110 куб. м лісоматеріалів. Для розуміння: один лісовоз везе за обсягом в середньому 20 кубометрів круглого лісу, а лісовоз із причепом перевозить майже 40 кубометрів.

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Загалом від початку воєнного стану в Україні Закарпатська митниця вже передала на потреби Сил оборони конфіскованого майна на суму 105 млн грн.

Наразі митниця поінформувала раду оборони Закарпатської ОВА про наявність наступного вилученого майна, що незабаром може бути безоплатно передано для потреб функціонування держави в умовах воєнного стану на 1 млн грн.