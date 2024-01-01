Які автомобілі ввозять через Закарпаття: статистика

Середня митна вартість одного вживаного легкового автомобіля торік склала майже 12 тис. доларів США. Найбільш затребуваними марками легковиків, що імпортувалися, були Volkswagen (29%), Skoda (18%) та Audi (10%).

Як повідомляє Закарпатська митниця, за віком переважну частку транспортних засобів становлять імпортовані авто, що експлуатувалися понад 5 років - 72%. Решта 28% вживаних легковиків мали термін використання до 5 років.

Читайте також Які автомобілі ввозять через Закарпаття

За силовим виконанням найбільший парк ввезених машин лишається за дизельним сегментом – 39% від загальної кількості. За бензиновими машинами тримається частка в 34%, а за електричними або з двигунами, що здатні заряджатися шляхом підключення до зовнішнього джерела електроенергії, 27%.

У згаданій на початку кількості 1930 ввезених автомобілів лише 66 легкових транспортних засобів оснащено двигунами із об’ємом до 1500 см куб, що складає 3,4% від загальної їх кількості. Таким чином продовжується вподобання попереднього періоду щодо переваги машин із двигунами більшого об’єму та потужнішим.

Читайте також Куди поділися автомобілі та ліс, вилучені закарпатськими митниками

Загалом у 2024 році фізичні особи за розмитнення транспортних засобів сплатили до Держбюджету суму у 223,6 млн грн.