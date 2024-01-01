Які автомобілі ввозять через Закарпаття

Станом на 23 вересня із розмитнених з початку року та випущених для вільного обігу 1398 легкових транспортних засобів лише 4 (чотири!) автомобілі були новими. Таким чином, їх не набралося навіть половини відсотка – 0,04%.

На загальну кількість розмитнених машин припало лише 69 вантажівок. Це всього 0,69 відсотка.

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Середня митна вартість одного вживаного легковика – 12 тис. доларів. Загалом до держбюджету під час митного оформлення вживаних імпортних автомобілів громадяни сплатили майже 160 млн грн.



Неабияку популярність мають легкові автомобілі Volkswagen. В загальній кількості ввезених у нинішнім році на митну територію України транспортних засобів їх обсяг сягнув 30% – найвища сходинка попиту.

Колаж: Авто24

Далі у зоні діяльності Закарпатської митниці друге місце займає Skoda, у якої 17%, а на третій сходинці опинилася Audi з набраними 10%. ТОП-5 завершують Mercedes-Benz та BMW, які мають по 4% кожна.

Щодо віку, то 34% вживаних легкових транспортних засобів імпортовано з терміном використання до 5 років. Решта 66% машин були в експлуатації понад п'ять і більше років.

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Вперше автомобілі з ДВЗ зрівнялися за кількістю бензинових та дизельних моторів – 37% одних і других.

Також через пункти пропуску Закарпатської митниці ввезено 26% машин з електричними двигунами або такими, що здатні заряджатися шляхом підключення до зовнішнього джерела електроенергії.

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З 1398 ввезених машин лише 303 легкових транспортних засобів оснащено двигунами з об’ємом до 1500 куб. см, що становить майже 22% від загальної кількості транспортних засобів.

У підсумку громадяни віддають перевагу автомобілям із двигунами більшого об’єму та потужнішим. Також зростає тенденція до збільшення ввезення електромобілів.