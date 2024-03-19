Народні обранці запропонували підвищити мотивацію військових пільгами на розмитнення авто.

У Верховній Раді зареєстровано законопроекти №11080 та №11081, що спрямовані на зменшення або скасування податкових платежів під час ввезення транспортних засобів для осіб, які належать до складу сил безпеки і сил оборони України.

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Зокрема, депутати пропонують при розмитненні авто:

зменшити на 50% мито, акциз та ПДВ для осіб, які належать або належали до складу сил безпеки і сил оборони та під час дії воєнного стану проходили службу не менше 36 місяців;

для осіб, які належать або належали до складу сил безпеки і сил оборони та під час дії воєнного стану проходили службу не менше 36 місяців; взагалі скасувати ці платежі захисникам України, які під час дії воєнного стану проходили службу не менше 24 місяців, з яких не менше 12 місяців виконували бойові накази (розпорядження), або були звільнені з полону.

Нагадаємо, що в березні 2022 року Верховна Рада повністю скасувала податки на ввезення авто. Але у липні того ж року депутати повернули усі ставки податків, які діяли до введення воєнного стану.