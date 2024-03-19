Народные избранники предложили повысить мотивацию военных льготами на растаможку авто.

В Верховной Раде зарегистрированы законопроекты №11080 и №11081, направленные на уменьшение или отмену налоговых платежей при ввозе транспортных средств для лиц, которые входят в состав сил безопасности и сил обороны Украины.

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В частности, депутаты предлагают при растаможивании авто:

уменьшить на 50% пошлину, акциз и НДС для лиц, которые принадлежат или принадлежали к составу сил безопасности и сил обороны и во время действия военного положения проходили службу не менее 36 месяцев;

для лиц, которые принадлежат или принадлежали к составу сил безопасности и сил обороны и во время действия военного положения проходили службу не менее 36 месяцев; вообще отменить эти платежи защитникам Украины, которые во время действия военного положения проходили службу не менее 24 месяцев, из которых не менее 12 месяцев выполняли боевые приказы (распоряжения), или были освобождены из плена.

Напомним, что в марте 2022 года Верховная Рада полностью отменила налоги на ввоз авто. Но в июле того же года депутаты вернули все ставки налогов, действовавших до введения военного положения.