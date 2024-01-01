Какие автомобили ввозят через Закарпатье

ФОТО: Закарпатская таможня|
Треть ввезенных в Украину автомобилей имела возраст до 5 лет
По состоянию на 23 сентября из растаможенных с начала года и выпущенных для свободного обращения 1398 легковых транспортных средств только 4 (четыре!) автомобиля были новыми. Таким образом, их не набралось даже половины процента – 0,04%.
На общее количество растаможенных машин пришлось лишь 69 грузовиков. Это всего 0,69 процента.
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Средняя таможенная стоимость одной подержанной легковушки – 12 тыс. долларов. Всего в госбюджет при таможенном оформлении подержанных импортных автомобилей граждане уплатили почти 160 млн грн.
Большой популярностью пользуются легковые автомобили Volkswagen. В общем количестве ввезенных в нынешнем году на таможенную территорию Украины транспортных средств их объем достиг 30% – самая высокая ступенька спроса.
Коллаж: Авто24
Далее в зоне деятельности Закарпатской таможни второе место занимает Skoda, у которой 17%, а на третьей строчке оказалась Audi с набранными 10%. ТОП-5 завершают Mercedes-Benz и BMW, которые имеют по 4% каждая.
По возрасту 34% подержанных легковых транспортных средств от всего импорта имеют срок использования до 5 лет. Остальные 66% машин были в эксплуатации более пяти и более лет.
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Впервые автомобили с ДВС сравнялись по количеству бензиновых и дизельных моторов – 37% одних и вторых.
Также через пункты пропуска Закарпатской таможни ввезено 26% машин с электрическими двигателями или такими, что способны заряжаться путем подключения к внешнему источнику электроэнергии.
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Из 1398 ввезенных машин только 303 легковых транспортных средств оснащены двигателями с объемом до 1500 куб. см, что составляет почти 22% от общего количества транспортных средств.
В итоге граждане отдают предпочтение автомобилям с двигателями большего объема и более мощным. Также растет тенденция к увеличению ввоза электромобилей.