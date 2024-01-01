На границе будут работать мобильные сканеры на шасси Mercedes-Benz Actros

К уже введенным в эксплуатацию стационарным весовым комплексам и систем сканирования, мобильным сканерам, переносным рентгеновским аппаратам и другим средствам таможенного контроля для эффективного выявления скрытых товаров добавляются еще пять сканеров на шасси автомобиля Mercedes-Benz Actros.

Как говорится в сообщении Гостаможслужбы, эта техника дополнительно приобретена по проекту USAID "Экономическая поддержка Украины". Сканеры будут обслуживать международные автомобильные пункты пропуска на границе Украины со Словакией, Румынией и Молдовой.

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Практика использования подобных машин на западной границе, показала их эффективность и результативность по времени прохождения таможенного контроля, редакция Авто24 об этом писала.

В ближайшие дни сканеры на ходовой Mercedes-Benz Actros будут работать в пунктах пропуска "Порубное-Сирет" на границе с Румынией и "Ужгород-Вишне Немецкое" на границе со Словакией. До конца января третий сканер появится в паромном пункте пропуска “Орловка-Исакча” на границе с Румынией, который обеспечивает прямой торговый маршрут в страны Южной Европы и Турции.

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Еще два сканера запланировано ввести в эксплуатацию в апреле 2025 года. Они дополнят инфраструктуру автомобильных пунктов пропуска "Рени-Джурджулешты" на границе с Молдовой и "Дьяково-Халмеу" на границе с Румынией.

Новое оборудование для проверки транспортных средств и грузов работает по технологии высокоэнергетических рентгеновских лучей (см. видео внизу). Способность к неинтрузивного осмотра, то есть без необходимости открытия транспортных средств или багажа, позволит сократить время таможенных процедур, что будет способствовать увеличению товарооборота.

Фото: Гостаможслужба Украины