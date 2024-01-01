На кордоні працюватимуть мобільні сканери на шасі Mercedes-Benz Actros

До вже введених в експлуатацію стаціонарних вагових комплексів і систем сканування, мобільних сканерів, переносних рентгенівських апаратів та інших засобів митного контролю для ефективного виявлення прихованих товарів додаються ще п’ять сканерів на шасі автомобіля Mercedes-Benz Actros.

Як йдеться у повідомленні Держмитслужби, цю техніку додатково придбано за проєктом USAID "Економічна підтримка України". Вони обслуговуватимуть міжнародні автомобільні пункти пропуску на кордоні України зі Словаччиною, Румунією та Молдовою.

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Практика використання подібних машин на західному кордоні, показала їх ефективність та результативність по часу проходження митного контролю, редакція Авто24 про це писала.

Найближчими днями сканери на ходовій Mercedes-Benz Actros будуть працювати в пунктах пропуску "Порубне-Сірет" на кордоні з Румунією та "Ужгород-Вишнє Нємецьке" на кордоні зі Словаччиною. До кінця січня третій сканер з’явиться у поромному пункті пропуску “Орлівка-Ісакча” на кордоні з Румунією, який забезпечує прямий торговий маршрут до країн Південної Європи та Туреччини.

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Ще два сканери заплановано ввести в експлуатацію у квітні 2025 року. Вони доповнять інфраструктуру автомобільних пунктів пропуску "Рені-Джурджулешти" на кордоні з Молдовою та "Дякове-Халмеу" на кордоні з Румунією.

Нове обладнання для перевірки транспортних засобів та вантажів працює за технологією високоенергетичних рентгенівських променів (див. відео внизу). Здатність до неінтрузивного огляду, тобто без необхідності відкриття транспортних засобів чи багажу, дозволить скоротити час митних процедур, що сприятиме збільшенню товарообігу.

Фото: Держмитслужба України