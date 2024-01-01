На пункті пропуску "Чоп" автомобілі будуть просвічувати наскрізь

Сканерну установку придбано за європейські гранти у рамках ініціативи Україна-ЄС "Шляхи солідарності". З нагоди запуску інноваційної установки в роботу на МАПП "Чоп" прибули іноземні делегації від організацій, що зацікавлені в результативній пропускній спроможності пункту пропуску.

Іноземні гості мали можливість наочно побачити щоденну роботу інспекторів на виїзді та в’їзді в Україну, як на пасажирському, так і на вантажному напрямку, зокрема і в боксі поглибленого огляду із залученням кінологічних команд. Про знакову подію повідомляє Закарпатська митниця.

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Центральною подією стала презентація роботи нової мобільної сканувальної системи Rapiscan. Придбана для автопереходу сканерна установка коштує 2,5 млн євро. Її значення неоціненне – митниця переходить на нові найсучасніші стандарти оформлення автотранспорту при перетині кордону.

Євросоюз зацікавлений в результативній пропускній спроможності МАПП "Чоп". Фото: Закарпатська митниця

Використання сканувального пристрою дозволить митникам не лише оперативно здійснювати митні формальності, а й прискорювати рух зовнішньоторговельних вантажів, вирішувати завдання превентивного характеру для запобігання митним правопорушенням та для їх своєчасного виявлення. Саме така практика роботи діє в митних органах розвинутих країн світу (див. відео внизу).

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З введенням в експлуатацію сканера поліпшиться протидія митним правопорушенням і контрабанді, швидше буде проводитися оформлення експортно-імпортних вантажів, що збільшить пропускну спроможність на кордоні України з Євросоюзом.

Найближчим часом планується придбання ще двох таких сканерів для інших пунктів пропусків.