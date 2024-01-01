Запис на перетин кордону показав свою ефективність

До чинного в пілотному режимі експериментального автомобільного пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ", що працював за цією процедурою, тоді додалося ще 15 МАПП. Технологію електронної черги на кордоні пунктів запровадили усі найбільші вантажні пункти пропуску з Польщею, Угорщиною, Словаччиною, Румунією та Молдовою.

Як повідомляє Міністерство відновлення України, за календарний рік найбільша кількість записаної в електронну чергу вантажних автомобілів їхала в Польщу – майже 487 тисяч. Також 166 тисяч вантажівок перетнуло українсько-румунські переходи, майже 108 тисяч – пункти пропуску з Молдовою, понад 93 тисячі – з Угорщиною, 45 тисяч – зі Словаччиною.

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"Протягом останнього року ми провели низку оновлень, зокрема повністю відкрили номери тягачів та причепів, показали час бронювання черги, порядковий номер, забезпечили можливість реєстрації виключно верифікованого транспорту. У планах ще низка оновлень, які робитимуть систему більше ефективною та зручною для користувачів, і дозволять всім видам транспорту планувати час перетину кордону", – наголосив заступник голови згаданого відомства Сергій Деркач.

Рейтинг популярності цього сервісу, звісно, очолюють українські перевізники, їх доля досягнула 90%. Решту місць у черзі замовляли автоперевізники Польщі, Молдови, Туреччини та Румунії.

Загалом протягом 12 місяців у системі зареєструвалось понад 100 тисяч користувачів з різних країн. Застосунок був завантажений понад 83 тисячі разів. Фото: Держприкордонслужба України

Перші місяці роботи цього сервісу показали значні переваги, тож у серпні минулого року в системі єЧерга була відкрита реєстрація для автобусів. На першому етапі послуга для автобусів дозволяє верифікувати виконання міжнародних регулярних маршрутів та відстежувати навантаження на кордон. Наразі вже на 11 пунктах пропуску кожен автобус обирає час перетину кордону відповідно до графіка руху.

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Таким чином, пасажири на таких рейсах більше не чекають по кілька годин чи діб перед пунктом пропуску. З того часу понад 75 тисяч автобусів перетнули кордон за онлайн-записом.