Запись на пересечение границы показала свою эффективность

К действующему в пилотном режиме экспериментальному автомобильному пункту пропуска "Ягодин – Дорогуск", работавший по этой процедуре, тогда добавилось еще 15 МАПП. Технологию электронной очереди на границе пунктов ввели все крупнейшие грузовые пункты пропуска с Польшей, Венгрией, Словакией, Румынией и Молдовой.

Как сообщает Министерство восстановления Украины, за календарный год наибольшее количество записанной в электронную очередь грузовых автомобилей ехало в Польшу – почти 487 тысяч. Также 166 тысяч грузовиков пересекло украинско-румынские переходы, почти 108 тысяч – пункты пропуска с Молдовой, более 93 тысяч – с Венгрией, 45 тысяч – со Словакией.

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"В течение последнего года мы провели ряд обновлений, в частности полностью открыли номера тягачей и прицепов, показали время бронирования очереди, порядковый номер, обеспечили возможность регистрации исключительно верифицированного транспорта. В планах еще ряд обновлений, которые будут делать систему более эффективной и удобной для пользователей, и позволят всем видам транспорта планировать время пересечения границы", – отметил заместитель председателя упомянутого ведомства Сергей Деркач.

Рейтинг популярности этого сервиса, конечно, возглавляют украинские перевозчики, их доля достигла 90%. Остальные места в очереди заказывали автоперевозчики Польши, Молдовы, Турции и Румынии.

Всего в течение 12 месяцев в системе зарегистрировалось более 100 тысяч пользователей из разных стран. Приложение было загружено более 83 тысяч раз. Фото: Госпогранслужба Украины

Первые месяцы работы этого сервиса показали значительные преимущества, поэтому в августе прошлого года в системе еЧерга была открыта регистрация для автобусов. На первом этапе услуга для автобусов позволяет верифицировать выполнение международных регулярных маршрутов и отслеживать нагрузку на границу. Сейчас уже на 11 пунктах пропуска каждый автобус выбирает время пересечения границы в соответствии с графиком движения.

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Таким образом, пассажиры на таких рейсах больше не ждут по несколько часов или суток перед пунктом пропуска. С тех пор более 75 тысяч автобусов пересекли границу по онлайн-записи.