В систему, которая обеспечивает очередность прохождения границы для большегрузных грузовиков, внесены дополнения, которые улучшают удобство пользования и делают ее более открытой для предотвращения коррупции.
С 29 марта на портале єЧерга, которая обеспечивает последовательное пересечение границы грузовика согласно электронной очереди, появились обновления, которые повысят прозрачность функционирования системы.
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В разделе "Загруженность" на сайте и в приложении появится новая информация:
- Номерной знак прицепа грузовика. Ранее в системе был открыт номер тягача.
- Список "На контроле в МАПП", где будут транспортные средства, которые заехали на контроль в пункт пропуска благодаря регистрации в системе еЧерга. Также будет отображено время пребывания такого транспорта в пункте пропуска.
- Ко всем грузовикам из списка "На контроле в МАПП", "Приготовиться к въезду" и "Очередь ожидания" добавлено дату, время бронирования места в очереди и порядковый номер. Последний присваивается в момент бронирования места в очереди.
- Отдельные отметки для машин, выполняющих специальные, гуманитарные рейсы, или перевозящих почту.
- Номера машин, совершающих специальные рейсы в системе будут скрыты из соображений безопасности.
Важно, что нумерация и время регистрации в очередь будет отображаться только для тех грузовиков, которые стали в очередь после обновления в системе.
Напомним, что 1 апреля на границе меняются правила ввоза гуманитарки..