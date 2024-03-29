В систему, которая обеспечивает очередность прохождения границы для большегрузных грузовиков, внесены дополнения, которые улучшают удобство пользования и делают ее более открытой для предотвращения коррупции.

С 29 марта на портале єЧерга, которая обеспечивает последовательное пересечение границы грузовика согласно электронной очереди, появились обновления, которые повысят прозрачность функционирования системы.

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В разделе "Загруженность" на сайте и в приложении появится новая информация:

Номерной знак прицепа грузовика. Ранее в системе был открыт номер тягача.

Список "На контроле в МАПП", где будут транспортные средства, которые заехали на контроль в пункт пропуска благодаря регистрации в системе еЧерга. Также будет отображено время пребывания такого транспорта в пункте пропуска.

Ко всем грузовикам из списка "На контроле в МАПП", "Приготовиться к въезду" и "Очередь ожидания" добавлено дату, время бронирования места в очереди и порядковый номер. Последний присваивается в момент бронирования места в очереди.

Отдельные отметки для машин, выполняющих специальные, гуманитарные рейсы, или перевозящих почту.

Номера машин, совершающих специальные рейсы в системе будут скрыты из соображений безопасности.

Важно, что нумерация и время регистрации в очередь будет отображаться только для тех грузовиков, которые стали в очередь после обновления в системе.

Напомним, что 1 апреля на границе меняются правила ввоза гуманитарки..