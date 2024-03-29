В систему, яка забезпечує черговість проходження кордону для великовантажних вантажівок, внесено доповнення, які покращують зручність користування та роблять її більш відкритою для запобігання корупції.

З 29 березня на порталі єЧерга, яка забезпечує послідовний перетин кордону вантажівки згідно з електронною чергою, з’явились оновлення, які підвищать прозорість функціонування системи.

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У розділі «Завантаженість» на сайті та у застосунку з’явиться нова інформація:

Номерний знак причепу вантажівки. Раніше в системі було відкрито номер тягача.

Список «На контролі в МАПП», де будуть транспортні засоби, які заїхали на контроль в пункт пропуску завдяки реєстрації в системі єЧерга. Також буде відображено час перебування такого транспорту в пункті пропуску.

До всіх вантажівок зі списку «На контролі в МАПП», «Приготуватись до в’їзду» та «Черга очікування» додано дату, час бронювання місця в черзі та порядковий номер. Останній присвоюється у момент бронювання місця в черзі.

Окремі позначки для машин, що виконують спеціальні, гуманітарні рейси, або перевозять пошту.

Номери машин, які здійснюють спеціальні рейси в системі будуть приховані з міркувань безпеки.

Важливо, що нумерація та час реєстрації в чергу буде відображатись тільки для тих вантажівок, які стали в чергу після оновлення в системі.

Нагадаємо, що 1 квітня на кордоні змінюються правила ввозу гуманітарки..