На пункте пропуска "Чоп" автомобили будут просвечивать насквозь

Установка рентгеноскопии приобретена за европейские гранты в рамках инициативы Украина-ЕС "Пути солидарности". По случаю запуска инновационного оборудования в работу на МАПП "Чоп" прибыли иностранные делегации от организаций, заинтересованных в результативной пропускной способности пункта пропуска.

Иностранные гости имели возможность наглядно увидеть ежедневную работу инспекторов на выезде и въезде в Украину, как на пассажирском, так и на грузовом направлении, в том числе и в боксе углубленного осмотра с привлечением кинологических команд. О знаковом событии сообщает Закарпатская таможня.

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Центральным событием стала презентация работы новой мобильной сканирующей системы Rapiscan. Приобретенная для автоперехода сканерная установка стоит 2,5 млн евро. Ее значение неоценимо – таможня переходит на новые самые современные стандарты оформления автотранспорта при пересечении границы.

Евросоюз заинтересован в результативной пропускной способности МАПП "Чоп". Фото: Закарпатская таможня

Использование сканирующего устройства позволит таможенникам не только оперативно осуществлять таможенные формальности, но и ускорять движение внешнеторговых грузов, решать задачи превентивного характера для предотвращения таможенных правонарушений и для их своевременного выявления. Именно такая практика работы действует в таможенных органах развитых стран мира (см. видео внизу).

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С введением в эксплуатацию сканера улучшится противодействие таможенным правонарушениям и контрабанде, быстрее будет проводиться оформление экспортно-импортных грузов, что увеличит пропускную способность на границе Украины с Евросоюзом.

В ближайшее время планируется приобретение еще двух таких сканеров для других пунктов пропусков.