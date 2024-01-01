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На кордоні перевірятимуть авто новими сканерами

Швидкість проходження кордону може покращитися: на автомобільних пунктах пропуску митники застосовуватимуть портативні скануючі системи.
Митниця отримала портативні рентген-сканери для обстеження авто- Auto24
Валентин Ожго
logo22 серпня, 12:22
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Українські митники отримали два десятки портативних рентгенівських апаратів зі зворотним розсіюванням. Вони надходять за сприяння Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Десять таких приладів вже доставлено до Держмитслужби.

Найближчим часом планується розширене навчання операторів сканувальних систем. Це зумовлено особливостями роботи приладів в різних операційних режимах відносно типів та розмірних груп транспортних засобів.

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Усі 20 портативних рентгенівських апаратів розподілять по 12 пунктах пропуску західного українського кордону. Це дозволить без залучення стаціонарних та мобільних рентгенівських установок на важких комерційних шасі сканувати транспортні засоби та виявляти там сторонні вкладення.

Окрім можливостей запобігати переміщенню заборонених речовин через державний кордон, застосування портативних сканерів пришвидшить процедуру огляду та перевірки транспортних засобів.

Фото: Держмитслужба

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