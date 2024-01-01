За посаду в кріслі керівника митниці "своєї людини" давали мільйон доларів

Мета ділків полягала в організації корупційних схем. Загалом "проєкт" оцінювався в 1,7 мільйона доларів США. Про це повідомляється на сайті Національного антикорупційного бюро.

За даними слідства, 1 (один) мільйон доларів пропонували за посаду керівника Львівської митниці, а посади очільників Волинської й Чернівецької митниць оцінили в 500 000 та 200 000 доларів США відповідно.

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Крім того, учасники групи розраховували на те, що керівництво Держмитслужби "не помічатиме" корупційні схеми на цих митницях в обмін на половину незаконно отриманих доходів.

Як зрозуміли, мова йде про розмитнення товарів, що ввозяться чи вивозяться через автомобільні, залізничні, річкові та морські пункти пропуску.

Завдяки детективам НАБУ та прокурорам САП злочинним намірам вдалося запобігти.

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За результатами слідства двом особам вже повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України. При цьому ініціатора злочину затримано на підставі ст. 208 КПК України.

В НАБУ не повідомили прізвищ цих людей, але прозвучало застереження: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.