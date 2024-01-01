За должность в кресле руководителя таможни "своего человека" давали миллион долларов

Цель дельцов заключалась в организации новых коррупционных схем. В целом "проект" оценивался в 1,7 миллиона долларов США. Об этом сообщается на сайте Национального антикоррупционного бюро.

По данным следствия, 1 (один) миллион долларов предлагали за должность руководителя Львовской таможни, а должности руководителей Волынской и Черновицкой таможен оценили в 500 000 и 200 000 долларов США соответственно.

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Кроме того, участники группы рассчитывали на то, что руководство Гостаможслужбы "не будет замечать" коррупционные схемы на этих таможнях в обмен на половину незаконно полученных доходов.

Как поняли, речь идет о растаможивании товаров, ввозимых или вывозимых через автомобильные, железнодорожные, речные и морские пункты пропуска.

Благодаря детективам НАБУ и прокурорам САП преступные намерения удалось предотвратить.

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По результатам следствия двум лицам уже сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 УК Украины. При этом инициатор преступления задержан на основании ст. 208 УПК Украины.

В НАБУ не сообщили фамилий этих людей, но прозвучала оговорка: согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.