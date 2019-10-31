Только зарегистрированный законопроект о доступной растаможке, по мнению некоторых экспертов, имеет коррупционную составляющую.

Законопроект 2342, который по сути снижает стоимость растамаживания подержанных авто от существующих 250-650% их стоимости до 35% (примерно такой же процент стоимости стоит растаможка нового авто), некоторые эксперты считают потенциально коррупционным.

Читайте также: "Евробляхерам" могут выплатить компенсации за растаможку авто

Генеральный директор Всеукраинской Асоциациии автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко считает, что привязываться к таможенной стоимости подержанного авто не стоит, потому что это дает таможне возможность занижения или завышения стоимости авто при растаможке. "Я его 100% поддержу, если автор дополнит законопроект предложениями также отменить пошлину, НДС при импорте и заменить отмененные налоги единым налогом при импорте (например, 1 евро с 1 куб см объема двигателя), как в Грузии", – пишет Олег Назаренко на своей странице в FB.

"Может я и ошибаюсь, но по другому мы никак не уйдем от игры "казаки-разбойники": одни будут занижать стоимость авто, а другие завышать", – считает Олег Назаренко.

Также интересно: Дешевое растаможивание в обмен на коррупционный техосмотр: что предлагает автомобилистам новая власть